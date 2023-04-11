شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف ما فعله لاعبو وجمهور الأهلي بعد الفوز على بيراميدز ورد فعل رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف مصطفى يحيى "الدكش" كواليس مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والتى انتهت بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد القاهرة.

يأتى أبرز ما رصده برنامج "خش ع الدكش" احتفال حمدى فتحى بهدفه الثاني والتقدم على بيراميدز وذهابه إلى مدرجات التالتة شمال لجماهير المارد الأحمر والاحتفال معهم .

كما رصد "الدكش" ما فعله كولر عقب انتهاء المباراة وحمله علم الأهلى والاحتفال مع عدد من الجماهير والقاء العلم لهم بعد مطالبت الجماهير له .

بعد تتويج الأهلى بطلًا لكأس مصر موسم 2021/2022، سيواجه نظيره الزمالك على لقب كأس السوبر وستقام المباراة فى دولة الإمارات تحديدًا فى أبو ظبى يوم 5 مايو القادم وسيتم تحديد ملعب المباراة خلال الأيام القليلة القادمة.