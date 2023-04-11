شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: تغييرات كولر كانت جيدة.. والاهلي بيعرف ياخد البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل، نجم النادى الأهلى السابق، أن تدخلات السويسرى مارسيل كولر، مدرب الأهلى، فى المباراة كانت جيدة ومنحت الأهلى الأفضلية على بيراميدز فى نهائى كأس مصر والتى انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال محمد فضل، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة أون تايم سبورتس: "تغييرات كولر كانت جيدة جدا، وساعدت الفريق على الاستحواذ وغلق كل مفاتيح لعب بيراميدز.

وتابع محمد فضل: "روح الأهلى كانت ظاهرة فى أكثر من لقطة زى على معلول ولقطة حسين الشحات والأهلى بيعرف ياخد البطولة".

وتوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.