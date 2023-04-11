شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوقع عقوبة على محمد عبد المنعم بعد طرده في نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، توقيع غرامة مالية على محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، بسبب طرده في مباراة فريقه ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وتلقى محمد عبد المنعم البطاقة الحمراء قبل نهاية مباراة فريقه ضد بيراميدز بسبب ضرب فخر الدين بن يوسف في إحدى اللعبات، بعد استدعاء غرفة الـvar للحكم أمين عمر.

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية لكأس مصر وحقق اللقب رقم 38 في تاريخه ويظل الأكثر تتويجا بهذه البطولة.