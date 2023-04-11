شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة بواتينج وجاهزيته لتدعيم سموحة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع بنجامين بواتينج مهاجم نادي سموحة، لأشعة بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام الداخلية، التي انتهت بفوز الفريق السكندرى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأثبتت الأشعة التي أجراها سلامة العضلة الضامة بعدما غادر اللاعب مباراة الداخلية فورشكواه من الشد بها، ليتأكد جاهزيته لتدعيم سموحة أمام الاتحاد السكندرى في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل فى الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري.

ويعود فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، اليوم إلى التدريبات لبدء الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومنح أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد الفوز على فريق الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واشترط أحمد سامى على اللاعبين قضاء الإجازة داخل الإسكندرية وعدم السفر خارجها، متوعدا من يخالف تعليمات بتوقيع عقوبات مالية كبيرة من أجل استغلالها في الراحة فقط، خاصة أن الفريق تنتظره مباراتان مهمتان أمام الاتحاد والأهلي داخل الإسكندرية.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاءت رباعية سموحة عن طريق بواتينج هدفين وصديق اجولا وحسام حسن، وسجل ثلاثية الداخلية ألان تشامبادي وعبد العزيز السيد وسمير فكري.

يحتل سموحة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.