شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: سعيد بإحراز لقب جديد مع الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد للغاية بإحراز لقب جديد مع الأهلي ودخول كأس مصر للمرة 38 إلى خزائن النادي، مؤكدًا أن الفريق أدى المباراة بشكل رائع واستحق الفوز باللقب.

وقال معلول إن لاعبي الأهلي كانت لديهم رغبة جادة في الفوز باللقب ولعبوا المباراة بروح عالية، مشددًا على أنه يشعر بفخر كبير لتواجده داخل جدران النادي الأهلي، ويتمنى أن يكون عند حسن ظن الجماهير، التي تستحق الأفضل دائمًا.

وأشار معلول إلى فخره كذلك بوصفه كأحد أبرز نجوم الكرة التونسية، وأنه سفير رائع لبلاده داخل النادي الأهلي، متمنيًا أن يحقق المزيد من النجاحات مع الفريق.