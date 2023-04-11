شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف دور الـ VAR في 5 قرارات مؤثرة بنهائي الكأس.. وصحة ركلة جزاء الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الـ VAR ضرب موعدا للظهور المؤثر خلال فعاليات نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز الذى أقيم مساء الإثنين وانتهى بفوز الأحمر 2/1 وتُوج بالبطولة للمرة الـ38 في تاريخه.

وقال عقل، في تحليله لتليفزيون الخليج 365، إن الـ"VAR" تدخل طبقا للبروتوكول في الدقيقة 38 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي على أسامة جلال، مدافع بيراميدز، واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة ليعود الحكم ويستأنف اللعب بإسقاط، كما عاد الـVAR للتدخل ليؤكد صحة قرار المساعدين في هدف بيراميدز وهدف تعادل الأهلي، ثم عاد الـVAR ليؤكد حضوره بشكل جيد في التدخل طبقا للبروتوكول في مخالفة محمد عبد المنعم عندما استدعى الحكم للشاشة ليعود ويشهر البطاقة الحمراء في وجه عبد المنعم للضرب بدون كرة في وجه فخر الدين بن يوسف.

وأشار عقل إلى أن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين خلال فعاليات اللقاء الذى استمر 138 دقيقة، بعد إضافة الوقت بدل الضائع في نهاية أشواط اللقاء الأربعة، كما أشهر البطاقة الصفراء في 9 حالات وأشهر بطاقة حمراء واحدة.

واختتم عقل تحليله قائلا إن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 5 حالات تسلل، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة أبرزها هدف بيراميدز وهدف التعادل للأهلي، في الوقت الذى بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية خلال فعاليات اللقاء.