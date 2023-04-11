شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى: هدفى فى مرمى بيراميدز تتويج لمجهود جميع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية الفوز على بيراميدز اليوم والتتويج بكأس مصر في نسختها 2021-2022.

وقال حمدي فتحي، في تصريحات له، إن التتويج بكأس مصر جاء تتويجًا لمجهود اللاعبين وإدارة النادي والجهاز الفني والجماهيرالغالية والمساندة دائمًا للفريق.

وأوضح أن زميله بالفريق شادي حسين توقع تسجيله هدفًا في لقاء اليوم أمام بيراميدز، ويشكره على هذه المشاعر الطيبة.

وأكد حمدي فتحي أنه يعمل طول الوقت بمنتهى التركيز، وهذه عادة لاعبي الأهلي المطالبين بالمنافسة على جميع البطولات.

وعن هدفه في لقاء بيراميدز قال: «هو تتويج لمجهود الفريق بالكامل، وأشكر حسين الشحات على صناعة الهدف فهو لاعب كبير وله دور مؤثر في الفريق».

واختتم حمدي فتحي تصريحاته قائلا: «لدينا تركيز في كل خطوة، ونعمل من أجل الفوز في كل المباريات للتتويج بكل الألقاب التي نلعب عليها من أجل جماهير الأهلي العظيمة».