فيوتشر منافس جديد على قمة الكرة المصرية

القاهرة - سامية سيد - انضم فريق فيوتشر إلى قائمة الكبار سريعاً في الدوري المصري، بعدما أنهى موسمه الأول في الايجيبشن ليج محتلاً المركز الخامس ليشارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل أن يودعها من دور المجموعات، قبل أن يواصل العروض القوية في موسه الثاني بالدوري ليحجز مقعده بالمركز الثاني وينافس الأهلي على القمة.

وواصل فريق فيوتشر الضغط على النادي الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 47 نقطة، بعدما رفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

ونجح فريق فيوتشر في حصد أول ألقابه المحلية في أول موسم له بالدوري العام، بعدما توج بكأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى، عقب الفوز على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الماضية، انحصرت المنافسة بين ثلاث فرق فقط على المراكز الأولى وهم، الأهلي، الزمالك، ويأتي من خلفهم فريق بيراميدز، قبل أن يدخل فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر إلى دائرة المنافسة.

وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة، وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة القتال على الثلاث نقاط في كل مباراة، خاصة أن المنافسة على القمة قريبة للغاية مع النادي الأهلي، مضيفا أن فريقه يجب أن يستغل تعثر المنافسين لتحقيق مفاجأة خلال الموسم الجاري، خاصة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعاد فريق فيوتشر إلى استئناف تدريباته استعداداً للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة، والمقرر لها الأربعاء المقبل، بعد انتهاء الراحة القصيرة التي منحها علي ماهر للاعبين عقب الفوز على الاتحاد.