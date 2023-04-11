شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر منافس جديد على قمة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انضم فريق فيوتشر إلى قائمة الكبار سريعاً في الدوري المصري، بعدما أنهى موسمه الأول في الايجيبشن ليج محتلاً المركز الخامس ليشارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل أن يودعها من دور المجموعات، قبل أن يواصل العروض القوية في موسه الثاني بالدوري ليحجز مقعده بالمركز الثاني وينافس الأهلي على القمة.
وواصل فريق فيوتشر الضغط على النادي الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 47 نقطة، بعدما رفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.
ونجح فريق فيوتشر في حصد أول ألقابه المحلية في أول موسم له بالدوري العام، بعدما توج بكأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى، عقب الفوز على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.
وخلال السنوات الماضية، انحصرت المنافسة بين ثلاث فرق فقط على المراكز الأولى وهم، الأهلي، الزمالك، ويأتي من خلفهم فريق بيراميدز، قبل أن يدخل فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر إلى دائرة المنافسة.