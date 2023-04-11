ناصر عباس: التحكيم المصرى يعبر بنجاح لقاء الأهلى وبيراميدز الصعب

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القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وبيراميدز

المسابقة: نهائى كأس مصر 2021-2022

النتيجة: هدفان مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: أمين عمر

المساعد الأول: محمود أبو الرجال

المساعد الثانى: أحمد حسام طه

الحكم الرابع: محمد عادل

حكام الـVAR: أحمد الغندور، عمرو الشناوى، هانى عبد الفتاح

فى مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة عالية نتيجة الضغوط الكثيرة التى وقعت قبل وأثناء المباراة على طاقم التحكيم، مر حكام الميدان أو حكام غرفة الـVAR بأقل الأخطاء، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالي:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 36 يحتسب أمين عمر ركلة جزاء لصالح الأهلى والـVAR يستدعى الحكم لإلغاء ركلة الجزاء نتيجة أن الكرة اصطدمت بصدر مدافع بيراميدز.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 74 حالة من الحالات الصعبة للحكم المساعد الثانى أحمد حسام طه وهدف صحيح لصالح الأهلى يقوم المساعد باحتسابه والـVAR يؤكد صحة الهدف وحالة من حالات التميز للمساعد الثانى.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 118 واستدعاء من الـVAR للحكم فى حالة ضرب مدافع النادى الأهلى محمد عبد المنعم لمهاجم بيراميدز وقرار صحيح بإشهار البطاقة الحمراء لمدافع الأهلى وتدخل صحيح من الـVAR.

العقوبات الانضباطية: كان هناك بعض البطاقات الصفراء التى كان من الممكن أن يشهرها الحكم، ولكن لم تؤثر بشكل كبير فى مجريات وأحداث المباراة.

اللياقة البدنية: تفوق وتميز فى استغلال عناصر اللياقة البدنية وقراءة جيدة لطرق وأساليب اللعب.

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل ممتاز فى احتساب الأخطاء والسيطرة على أحداث المباراة.

الحكم الرابع: تعاون مع الحكم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: قام بدوره على أكمل وجه طبقا لبروتوكول الـVAR