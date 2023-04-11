شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن سبورت تعلن عن راعي بطولة السوبر المصري بين الزمالك و الأهلي الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف شركة بريزنتيشن سبورت، برئاسة سيف الوزيري، راعي الكرة المصرية، يوم الخميس المقبل، عن الراعي الجديد لبطولة كأس السوبر المصري بين نادي الزمالك بطل الدوري، والنادي الأهلي بطل الكأس للموسم الرياضي 2021-2022.

وتقام مباراة السوبر بدولة الإمارات الشقيقة بإمارة أبوظبي يوم 5 مايو المقبل.

وتُوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر 2021/2022 بعد تحقيقه فوزًا مُثيراً على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، وقد أدارها الحكم الدولي أمين عمر.