شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة: تعرضت لجزع خفيف بالكتف.. والاهلي الأفضل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبَّر رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، وأكد أن الأهلي يستحق الفوز باللقب.

وقال ربيعة إن الأهلي هو الفريق الأفضل في مصر، ويبتعد بفارق كبير عن جميع الأندية بفضل ألقابه وبطولاته التي حققها على مدار تاريخه الكبير.

وتعليقًا على إصابته في الشوط الأول من المباراة أكد ربيعة أنه يطمئن جماهير الأهلي على حالته، مشيرًا إلى أنه تعرض للإصابة بجزع خفيف في الكتف، وسوف يتابع حالته الصحية من الغد مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، موجهًا التهنئة إلى الجماهير التي وقفت خلف الفريق طوال اللقاء.