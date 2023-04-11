شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحصد ثاني ألقابه مع الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في حصد ثاني ألقابه خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخ ناديه عقب الفوز عل بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية.

وسبق أن تُوج مارسيل كولر بلقب السوبر المصري على الأهلي بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في بداية الموسم الحالي، كما نجح في قيادة الأهلي نحو الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص لاعبو الأهلي على تنظيم ممر شرفي لزملائهم في فريق بيراميدز خلال تسليم ميداليات المركز الثاني لبطولة كأس مصر، والتي توج بلقبها الأهلي عقب الفوز بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

وتُوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.