روديجر يحذر الريال من فريقه السابق ويؤكد رغبته في دخول التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أنطونيو روديجر مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة تحذير للاعبيه قبل مواجهة فريقه السابق تشيلسي.

وقال: لن يكون من السهل التغلب على تشيلسي في المواجهة التي ستجمعهما بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا رغم أنه يقدم موسمًا متواضعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدافع الألماني الدولي، تشيلسي لديه فريق قوي، يجعلهم غير متوقعين، ولديهم الكثير من الموهبة.

وقال روديجر :من الطبيعي أن تشعر بالغرابة، عندما تلعب أمام فريقك السابق،قضيت 5 سنوات جميلة هناك، فزت بدوري الأبطال وهذا الشعور موجود، ولكني الآن موجود مع ريال مدريد وهنا الضغوط كبيرة للغاية للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال: أريد أن أفوز بها 3 مرات إذا كان بإمكاني، الفوز بها هنا سيكون مذهلًا لأنها ستدخلك في كتب التاريخ الخاصة بالنادي، ولا يمكن لأي شخص أن يخرجك.

ويستضيف الريال فريق تشيلسي على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء، فيما تقام

مباراة الإياب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل بملعب ستامفورد بريدج.

وتغلب الريال على تشيلسي في نفس الدور الموسم الماضي في طريقه لحصد لقبه رقم 14 في البطولة، وكان وقتها روديجر لاعبا في تشيلسي قبل أن ينتقل للريال في الصيف.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في موسم سيء وفقا لمعايير الفريق، حيث خسر صفر - 1 أمام وولفرهامبتون مطلع الأسبوع تحت قيادة فرانك لامبارد، الذي عاد كمدرب مؤقت بعد رحيل جراهام بوتر.

وفاز روديجر بدوري الأبطال مع تشيلسي في 2021 ويأمل في تحقيق المزيد من النجاحات في البطولة مع ريال مدريد.