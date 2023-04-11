مدرب الأهلي: شخصية اللاعبين لعبت دوراً حاسماً في التتويج بالكأس

ياسر رشاد - القاهرة - عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بكأس مصر اليوم على حساب بيراميدز.

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وأضاف قمصان: «الفوز اليوم يعطي الفريق ثقة كبيرة ويدفعه إلى قطع خطوة نحو بطولة جديدة ننافس عليها وهي كأس السوبر المصري». واستكمل: «نشكر جماهير الأهلي ونهديها الفوز باللقب في المقام الأول، ونشكرها على الدعم المستمر لنا محليًّا وإفريقيًّا».

وأوضح قمصان: «اللاعبون أثبتوا اليوم بروحهم القتالية وتركيزهم أنهم أبطال وينافسون بشراسة على كل لقب، لأن هذه هي سمة شخصية لاعب النادي الأهلي على مر التاريخ».

واختتم: «نتمنى دوام الصحة والعافية للكابتن الخطيب، ونشكر كل جماهير الأهلي على الدعم اللامحدود طوال الوقت».

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