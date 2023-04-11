ضياء السيد يكشف سبب خسارة بيراميدز لقب كأس مصر أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ضياء السيد، نجم الأهلي السابق عن سبب هزيمة بيراميدز وخسارته للقب كأس مصر أمام القلعة الحمراء في المباراة النهائية بينهما وأنتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف للمارد الأحمر.

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وأكد ضياء السيد خلال استضافته في برنامج (الريمونتادا) على قناة المحور:" إن نادي بيراميدز اخطأ بإصدار بيان قبل مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر".

وأضاف : "بيراميدز شكلوا ضغوطات على اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة بالبيان الذي أصدروه ضد الحكام المصريين".

وتابع: "الأهلي لم يعلق على البيان وهذا قرار صحيح ورفع الضغوطات عن لاعبيه عكس نادي بيراميدز وتوقيته إداريًا كان خاطئ وفيه تسرع".

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