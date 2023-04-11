موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعداً مع غريمه التقليدي الزمالك في مباراة كاس السوبر المصري والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتوج الأهلي بطلاً لكأس مصر للمرة 38 في تاريخه بعد تغلبه على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الإثنين، ليواجه الزمالك الذي فاز ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي يوم الجمعة 5 مايو المقبل على ان يتم تحديد ملعب المباراة خلال الأيام المقبلة.

مارسيل كولر: أهدي لقب الكأس لجماهير الأهلي

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول

لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مؤكدًا أن المباراة لم تكن سهلة ولكنه كان واثقًا من الفوز باللقب.

وأكد أن الفريق نجح في خلق العديد من الفرص، وكان يجب التسجيل في الشوط الأول، وأنه سعيد بالأداء والتتويج بلقب الكأس.

وأوضح كولر أن بيراميدز فريق قوي ولعب مباراة جيدة أمامنا، ولكننا استطعنا في النهاية التتويج باللقب، وأهدرنا فرصًا عديدة في الشوط الأول.

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