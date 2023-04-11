الأهلي يهزم بيراميدز ويحرز لقب كأس مصر للمرة 38 في تأريخية



توج الأهلي بلقب كأس مصر موسم (2021-2022) عقب تغلبه الاثنين على بيراميدز 2-1 في المباراة النهائية بعد التمديد.



خرجت المباراة قوية ومثيرة خاصة في شوطها الثاني والشوطين الإضافيين، وافتتح التسجيل بيراميدز عبر لاعبه وليد الكرتي في الدقيقة 72 قبل أن يتعادل محمود عبد المنعم "كهربا" للأهلي في الدقيقة 74.



وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1) وفي الدقيقة 105 تمكن حمدي فتحي من تسجيل الهدف الثاني للأهلي معلناً تتويجه بكأس مصر للمرة 38 في تاريخه.