دوري الأبطال: سيتي أمام بايرن لمواصلة حلم اللقب الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والذي يشهد اختبارا لريال مدريد الإسباني «حامل اللقب» مع تشلسي الإنجليزي ومبارزة إيطالية نارية بين نابولي وميلان.

وستكون المواجهة بين سيتي وبايرن الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية في مسابقة أحرز لقبها الفريق الألماني 6 مرات آخرها عام 2020، فيما يسعى سيتي وراء حلم تحقيق لقبه الأول.

وستضع هذه المواجهة المدرب الإسباني لسيتي جوسيب غوارديولا ضد الفريق الذي أشرف عليه من 2013 حتى 2016، وأحرز معه لقب الدوري الألماني 3 مرات وكأس العالم للأندية.

كما أن غوارديولا، المتوج باللقب مدربا مع برشلونة في 2009 و2011، سيقف في وجه المدرب الجديد لبايرن توماس توخل الذي حرمه من التتويج في نهائي 2021 عندما كان على رأس الإدارة الفنية لتشلسي (1 - 0) أمام مدرجات خالية في بورتو أثناء جائحة كورونا.

ويلتقي الفائز بين سيتي وبايرن المتأهل عن المواجهة الأخرى المرتقبة بين ريال مدريد، حامل اللقب 14 مرة (رقم قياسي)، وتشلسي.

وبعد تخلصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهابا 5 - 2 و1 - 0 إيابا، يصطدم حامل اللقب غدا على أرضه بفريق إنجليزي آخر هو تشلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020 - 2021، حين خرج الفريق اللندني منتصرا (1 - 1 و2 - 0) وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز الريال ذهابا خارج أرضه 3 - 1 وتأهل إلى نصف النهائي رغم خسارته إيابا في ملعبه 2 - 3 بعد التمديد.

في المقابل يعيش تشلسي مرحلة سيئة رغم التعاقدات الهائلة التي أجراها، حين أقال مدربه غراهام بوتر بعد التراجع إلى المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي، وعين لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد موقتا حتى نهاية الموسم.