الفيحاء يعطل قطار النصر .. والاتحاد يبتعد بالصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسع فريق الاتحاد الفارق النقطي مع مطارده النصر لـ3 نقاط، مبتعدا بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بـ56 نقطة، وذلك عقب فوزه الصعب على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف بموقعة الشرايع، ضمن مباريات الجولة الـ23، مستغلا تعثر مطارده النصر الذي توقف قطاره في محطة الفيحاء بعد نجاح الأخير من فرض التعادل السلبي على نتيجة المباراة، قبيل فترة التوقف التي سيشهدها دوري روشن قبل العودة مطلع شوال المقبل.

عيدية اتحادية في الشرايع

واصل فريق الاتحاد مسلسل انتصاراته المتوالية، محلقا بصدارة ترتيب دوري روشن بفوز صعب أمام فريق الوحدة بثنائية عبدالرزاق حمدالله وبرونو هنريكي في الشوط الأول، في مباراة شهدت فورة وحداوية في شوطها الثاني، تمكن خلالها العائد ديفيد بوجيل من تقليص النتيجة في دقائق حبست أنفاس جماهير الاتحاد ومدربه البرتغالي نونو سانتو، قبل إطلاق حكم المباراة المجري صافرة النهاية.

الفوز رفع رصيد الاتحاد في الصدارة إلى 56 نقطة مقابل 53 لمطارده النصر، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ22 عند المركز الـ13.

وحقق الاتحاد فوزه الخامس على التوالي بالدوري، ومنذ تعادله (0-0) أمام الرائد، خاض 5 مواجهات وانتصر على الخليج والنصر والفتح وضمك والوحدة.

وحافظ الاتحاد على صدارة أكثر الفرق جمعا للنقاط خارج أرضه، بعد أن حقق النقطة رقم 30 من 9 انتصارات و3 تعادلات.

الفيحاء يعطل النصر

عطل فريق الفيحاء ضيفه النصر بالتعادل السلبي في مواجهة شهدت تألق الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، الذي وقف سدا منيعا أمام محاولات الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي تالسكا، ليقدم هدية غالية للمتصدر الاتحاد ويخطف نقطة مهمة في مسيرة فريقه هذا الموسم، في حين فقد النصر نقطتين مهمتين في طريق المنافسة على اللقب، قبل مواجهته المرتقبة أمام نده التقليدي الهلال في ديربي العاصمة في الثامن عشر من أبريل الجاري.

فجرت جماهير النصر غضبها العارم من خسارة نقطتين في وجه نجم الفريق كريستيانو رونالدو، إذ هتفت في وجهه بعد اللقاء لمنافسه اللدود ليونيل ميسي.

ولم يقدم اللاعبون الأداء المتوقع، وأهدروا كثيرا من الفرص، خاصة رونالدو وعبد الرحمن غريب، وهو ما أغضب الجماهير الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

السكري يحبط فرحة النواخذة

فرط فريق الاتفاق في تحقيق فوز مهم على مستضيفه التعاون، رغم تقدمه في شوط المباراة الأول عن طريق السويدي روبن كوايسون، فيما عادل المهاجم الشاب عبدالله رديف لأصحاب الأرض.

وقاد الحارس البرازيلي مايلسون سانتوس فريقه التعاون، للخروج بالتعادل (1-1) أمام ضيفه الاتفاق، بعد تصديه ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح التعاون نقطة ثمينة، رفعت رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما حصد الاتفاق نقطته الـ24 في المركز الـ12.

أبها يزيد أوجاع الباطن

عمق فريق أبها من جراح ضيفه الباطن، متذيل تريب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين، في لقاء شهد تسجيل زكريا سامي لاعب وسط أبها واحدا من أجمل أهداف الدوري.

ووصل أبها إلى النقطة الـ27 في المركز التاسع لدوري روشن، فيما تجمد رصيد الباطن عند 12 نقطة في المركز الأخير.

حمدالله يعادل تالسكا وإيغالو

عاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد للتسجيل في شباك الوحدة، ليعادل رصيد البرازيلي أندرسون تالسكا، والنيجيري أودين إيغالو في قائمة هدافي دوري روشن بـ16هدفا.

وربح مهاجم نادي الاتحاد ركلة جزاء لصالح فريقه خلال مواجهته مع مضيفه الوحدة.

وحصل حمد الله على ركلة الجزاء بعد إعاقته من لاعب الوحدة، الكوستاريكي أوسكار دوارتي، ليكون مهاجم الاتحاد قد ربح 4 ركلات جزاء هذا الموسم في دوري روشن السعودي، كأكثر من أي لاعب آخر.

جماهير العميد تواصل تحطيم الأرقام

واصل جمهور الاتحاد حضوره الغفير وتصدره قائمة الحضور الجماهيري في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن بلغ عدد الحضور في مواجهة الوحدة 23265 مشجعا، رغم إقامة اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.