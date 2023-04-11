شكرا لقرائتكم خبر فلامينغو يفكر في استعادة كويلار .. والانضباط توقفه مباراتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شبكة «bolavip» الرياضية ، أن نادي فلامينغو البرازيلي يفكر جديا في تقديم عرض لنادي الهلال السعودي، للتعاقد مع لاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويلار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان كويلار قد دافع عن قميص فلامينغو بين عامي 2016 و2019، وأظهر جودته مع العملاق البرازيلي، قبل أن يظفر الهلال بخدمات اللاعب، ويصبح من الأعمدة الأساسية في صفوف «الزعيم» خلال السنوات الماضية.

ووفقا لتقارير صحفية برازيلية، فإن هناك 5 فرق برازيلية أخرى مهتمة بالتعاقد مع كويلار الصيف المقبل، هي (غريميو، إنترناسيونال، فاسكو دا غاما، كورينثيانز، بوتافوغو).

وحاول إنترناسيونال التعاقد مع كويلار خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكن إدارة الهلال رفضت تماما التفريط في خدمات اللاعب صاحب الـ30 عاما، والذي يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة فريق المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

إلى ذلك، أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، عقوبات على عدد من عناصر الهلال، بسبب «المخالفات» التي ارتكبوها عقب مباراة فريقهم أمام الشباب.

وكان الشباب قد فاز على الهلال (3-0)، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن للمحترفين.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بسبب الطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وتنفذ عقوبة الإيقاف في جميع المباريات الرسمية، التي يحق للاعب المشاركة فيها، كما تم إلزامه بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

وكان كويلار قد دخل في شجار مع مهاجم الشباب آرون سالم، بعد التحام بينهما على الكرة.

كما غرمت اللجنة المدير الفني للهلال، رامون دياز، واللاعب ميشيل ديلجادو، والمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، فهد المفرج، 20 ألف ريال لكل منهم، بسبب تصريحاتهم التي حملت إساءات إعلامية ضد الحكم عقب المباراة.

فيما نادي الشباب تم تغريمه 10 آلاف ريال، بسبب رمي جماهيره أداة تجاه أحد لاعبي الهلال، لكنها لم تصبه.

وأكدت اللجنة أن كل هذه القرارات غير قابلة للاستئناف.