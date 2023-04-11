الامارات | برشلونة يتعادل سلبيا مع جيرونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر برشلونة نقطتين ثمينتين في مسيرته بالدوري الإسباني لكرة القدم، واكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه جيرونا اليوم الإثنين في ختام مباريات الجولة الـ28 من المسابقة.

وبرغم التعادل، عزز برشلونة صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 72 نقطة موسعا الفارق مع ريال مدريد إلى 13 نقطة قبل آخر 10 جولات من المسابقة.

ورفع جيرونا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ11 بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.