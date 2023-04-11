الامارات | «بلدية المدام» يتوج بالقدم والطائرة في بطولة نادي مليحة الرمضانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بطولة نادي مليحة الرمضانية لمؤسسات المنطقة الوسطى، التي خصصت لكرة القدم وكرة الطائرة، بمشاركة 10 مؤسسات حكومية، وفاز بالمسابقتين فريق بلدية المدام.

وشهدت المباراة النهائية في كرة الطائرة منافسة بين بلدية البطائح وبلدية المدام، لينتزع فريق بلدية المدام كأس البطولة، فيما جمعت المباراة النهائية لكرة القدم بلدية الذيد وبلدية المدام، ليحقق فريق بلدية المدام فوزاً غالياً، ويفوز بكأس البطولة.

وقام كل من مدير القناة الوسطى بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون سعيد بن فاضل، ومدير بلدية مليحة مصبح عوض، ومدير بلدية المدام سالم عبيد الميالة، ورئيس مجلس إدارة نادي مليحة محمد الخاصوني، بتتويج الفائزين.