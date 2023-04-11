الامارات | نهائي «كأس منصور بن زايد» لكرة القدم الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم في التاسعة والنصف من مساء اليوم النسخة العاشرة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023 الرمضانية، عندما يلتقي فريق مدارس الإمارات الوطنية مع فريق مكتب الأمين العام، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي.

ويتطلع «مدارس الإمارات الوطنية» إلى المحافظة على لقبه للمرة الثانية على التوالي، بعدما وصل إلى النهائي عقب فوزه على مكتب البعثات الدراسية بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم الأحد، في نصف النهائي.

وأحرز ثلاثية مدارس الإمارات الوطنية كل من خيري وأحمد سمير وأحمد قطاوي، وكانت نقطة التحول في المباراة ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس أحمد الشربيني ببراعة في الشوط الأول من اللقاء، ما منح مدارس الإمارات الوطنية دفعة معنوية كبيرة قادته إلى تسجيل الأهداف الثلاثة، علماً بأنه يعد صاحب أقوى خط دفاع في البطولة، إذ لم تهتز شباكه في أي لقاء، كما يملك الحارس أحمد الشربيني رقماً مميزاً، حيث حافظ أيضاً على نظافة شباكه في النسخة الماضية أيضاً، ونال جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بعد الدور المهم الذي لعبه، وقاد عبره فريقه إلى تحقيق اللقب.

بدوره، بلغ مكتب الأمين العام المباراة النهائية بعد الفوز الكبير الذي حققه في نصف النهائي على الأرشيف والمكتبة الوطنية بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة فرض فيها بطل النسخة قبل الماضية أفضليته، وعمل على إنهاء آمال المنافس منذ الدقائق الأولى، وشهدت المباراة تألق اللاعب أسامة الشعيبي الذي سجل ثلاثية، وأضاف الثنائي حمزة مصدق ونوفل الهدفين الرابع والخامس، بينما سجل للأرشيف والمكتبة الوطنية اللاعب بابي. ويطمح مكتب الأمين العام لمواصلة عروضه المميزة، حيث يعد أحد أفضل الفرق من ناحية المستوى الفني، إضافة إلى تمتعه بخط دفاع مميز، إذ استقبل هدفين فقط خلال دور المجموعات. ووصل فريقا مدارس الإمارات الوطنية ومكتب الأمين العام إلى المباراة النهائية، بعدما تصدرا المجموعتين الأولى والثانية برصيد سبع نقاط لكل منهما.



طاقم دولي

من المقرر أن يشرف على إدارة المباراة النهائية للبطولة طاقم حكام دولي مكون من عادل النقبي والمونديالي حسن المهري.