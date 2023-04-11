اخبار الرياضه

الامارات | «توب 5»

0 نشر
أحمد طارق ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «توب 5» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قائمة «توب 5» للجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين أفضلية كبيرة لفريقي عجمان والجزيرة في صدارة التقييم وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي مع الأخذ بأراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من جمهور عجمان والمغربي وليد أزارو وعلي مبخوت ومارسيل كايزر وماجد ناصر على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة التي ستشهد مباراة مؤجلة بين دبا الفجيرة والوحدة الخميس المقبل.

للإطلاع على أفضل ما جاء في الجولة 22، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا