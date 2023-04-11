الامارات | الوصل يتعثر في عجمان بالتوقيت الخاطئ.. واللقب يقترب من شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع فريق شباب الأهلي خطوة جديدة نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ سبعة مواسم، عقب تحقيق فوز منطقي على فريق البطائح، في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، لينهي تمنيات المنافسين بعرقلة الفريق الذي أصبح قريباً جداً من الظفر بالبطولة الكبيرة، وستكون الجولة المقبلة حاسمة في مشوار البطولة المتبقي لها أربع جولات فقط، إذ ستشهد مواجهات قوية بين الفرق المتنافسة، إذ يلعب شباب الأهلي أمام النصر، ويصطدم العين مع الشارقة، والوحدة مع الجزيرة.

الجولة الـ22 لاتزال بها مباراة ستجمع دبا مع الوحدة يوم الخميس المقبل في المباراة، إذ تأجلت بسبب مشاركة الوحدة في البطولة العربية، ولكن نتيجة المباراة لن تؤثر في اتجاه الدرع أو الهبوط، حيث إن الوحدة في المركز الرابع، وفي حال فوزه سيتساوى مع العين بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي المتصدر بـ49 نقطة، كما أن دبا الموجود في المركز قبل الأخير بـ11 نقطة، يحاول الاقتراب من البطائح صاحب المركز 12 بـ18 نقطة، على أمل تحقيق المفاجأة والبقاء في دوري المحترفين.

شباب الأهلي احتاج إلى ثلاثة أهداف ليؤكد أحقيته بدرع الدوري في موسم غريب للدوري لم يكن فيه شباب الأهلي من المنافسين في بداية الموسم، كما أنه لا يضم اللاعب السوبر أو هداف الدوري، ولكنه يملك شخصية بطل ومدرب قدير نجح في التوغل والوصول إلى الصدارة، وعدم التنازل عنها حتى الآن.

ونجح العين في الحفاظ على أمله الضعيف في الحصول على لقب الدوري والحفاظ على البطولة، بعدما فاز على خورفكان بثلاثية، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر، وبات واضحاً أن الزعيم خاض المباراة بهدف حصد النقاط، بصرف النظر عن الأداء، خصوصاً أنه في انتظار مباراة حاسمة أمام الوصل يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

الشارقة والجزيرة أكثر فريقين كانا مرشحين للفوز بلقب الدوري في بداية الموسم، حققا الفوز في الجولة 22، حيث نجح الأول في تخطي متذيل الترتيب فريق الظفرة بصعوبة، في حين نجح الجزيرة في تحقيق فوز صعب على النصر في واحدة من المباريات الممتعة، ليواصل الفريقان الوجود في مربع الكبار.

قدم النصر واحدة من أجمل مبارياته، وكان قريباً من فوز رائع على الجزيرة، بريمونتادا رائعة، إلا أن الجزيرة نجح في استغلال خطأين من دفاع النصر، وحقق فوزاً صعباً في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن فريق الوصل، وسبب تدهور الفريق عقب خسارته أمام عجمان، بسؤال في حساب «الإمارات اليوم الرياضة» على «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ما أسباب تدهور نتائج فريق الوصل في الجولات الأخيرة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، رغم البداية الجيدة والموسم المتميز بالنظر إلى المواسم السابقة؟ وتم رصد أربع إجابات، وهي: ضعف دكة البدلاء، هبوط مستوى الأجانب، التدخلات الفنية، أخطاء دفاعية».

وخلال التصويت الذي شارك فيه 2878 مشاركاً، اختار 46% من المشاركين ضعف دكة البدلاء، وحصل هبوط مستوى الأجانب على 27%، والتدخلات الفنية 15%، وأخطاء دفاعية 12%.

من جانبه، أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن فريق شباب الأهلي حسم لقب دوري المحترفين فعلياً، وما يحدث هو مسألة وقت فقط، بعد تقديم الوجه المثالي في الكرة الجماعية، وتدوير اللاعبين، وتحقيق الفوز على المنافسين، وعدم الخسارة في الأوقات الصعبة رغم البداية السيئة، وكان الأقرب والأكثر واقعية في التعامل مع المباريات.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «من الصعب أن يخسر شباب الأهلي مباراتين في الجولات الأربع المقبلة لكي يهدي اللقب لفريق آخر، العين خدم نفسه بالفوز، ولكنه أضاع اللقب في البداية، والشارقة فريق غريب على مستوى النتائج والعروض، رغم ما يملكه من إمكانات، وستكون المنافسة على مركز الوصيف».

وأضاف: «النصر قدم واحدة من أفضل مبارياته، وخسر بسبب تدخلات فنية في اللحظات الأخيرة، عقب استبدال عبدالعزيز صنقور، والوصل فقد الكثير في البطولة خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج إلى دعم في أماكن كثيرة، أهمها المهاجم الصريح، القادر على الوصول إلى المرمى، وعجمان يقدم أداءً ممتعاً كعادته، ونجح في فرض نفسه وسط المنافسين».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق ونتائج الجولة 22، يرجى الضغط على هذا الرابط.