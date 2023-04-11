الامارات | 38 نقطة تكتب تاريخاً جديداً لعجمان في دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتب فريق عجمان تاريخاً جديداً لمشاركاته في دوري المحترفين، بعدما حقق الفوز على الوصل بأربعة أهداف مقابل هدفين، أول من أمس، في الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 38 نقطة، كأعلى رصيد من النقاط يحققه في تاريخ مشاركاته في الدوري، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

وبلغ أعلى رصيد وصل إليه عجمان في تاريخ مشاركته هو 37 نقطة في موسم 2018-2019، بينما ستكون لديه فرصة لتعزيز رقمه القياسي في حال حصده المزيد من النقاط في الجولات الأربع المقبلة، كما أنه يسعى إلى إنهاء المسابقة في ترتيب غير مسبوق له، إذ أفضل مركز حققه عبر تاريخه في دوري المحترفين هو المركز السابع، وهو ترتيبه الجاري، بينما يفصله عن المركز الثاني خمس نقاط فقط.

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة عجمان خليفة الجرمن، بالفوز الذي حققه «البرتقالي» على الوصل بينما أشار إلى أن هذا الانتصار لن يجعل النادي يغفل أو ينسى ما حدث له في مباراته السابقة أمام الشارقة في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وقال في تصريحات صحافية، إنه: «مستحيل أن ننسى ما حدث لنا، وإذا كان الحكم سينسى، نحن كأندية الخطأ حتى لو بعد سنوات لن ننسى خصوصاً أنها أخطاء مؤثرة، وأنا لا أعاتب الحكم، ولكن أعاتب لجنة الحكام».

وأضاف: «أفضل حكم هو محمد عبدالله حسن، لماذا لا تتم الاستعانة به، وبالنسبة للحكم سلطان المرزوقي، هو حكم جيد، ولكن الجميع عاتبوا الحكم، وواقعة عدم طرد لاعب الشارقة لا تحتاج إلى تقدير، فهي واضحة للجميع».

وتابع: «قالوا لو استخدم الحكم البطاقة الحمراء فسيخرب المباراة، بينما في مباراة عجمان مع شباب الأهلي تم طرد لاعبنا في الثانية الـ20».