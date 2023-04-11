الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
بنفيكا - انتر ميلان 23:00
مان سيتي - بايرن ميونيخ 23:00
كأس الملك سلمان
تشرين - المريخ 23:00
قطر - الصفاقسي 23:00
شباب الخليل - النهضة 23:00
أهلي طرابلس - الجيش 00:00
الدوري السعودي
الخليج - الشباب 23:00
الدوري الجزائري
نجم مقرة - مولودية الجزائر 18:45
الدوري الكويتي
الكويت - العربي 22:30
كاظمة - القادسية 22:30
الدوري العماني
البشائر - النصر 22:00
الرستاق - المصنعة 22:00
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