اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

بنفيكا - انتر ميلان 23:00

مان سيتي - بايرن ميونيخ 23:00

كأس الملك سلمان

تشرين - المريخ 23:00

قطر - الصفاقسي 23:00

شباب الخليل - النهضة 23:00

أهلي طرابلس - الجيش 00:00

الدوري السعودي

الخليج - الشباب 23:00

الدوري الجزائري

نجم مقرة - مولودية الجزائر 18:45

الدوري الكويتي

الكويت - العربي 22:30

كاظمة - القادسية 22:30

الدوري العماني

البشائر - النصر 22:00

الرستاق - المصنعة 22:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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