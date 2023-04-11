الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الكرواتي كريشمير ريزيتش دخل ضمن حسابات أحد أندية دوري المحترفين، خصوصاً أنه يمتلك تجربة جيدة في الدوري السعودي مع فريق «ضمك»، بينما لا يرتبط بعقد مع أي فريق في الوقت الحالي.

وعد

وعد مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين لاعباً أجنباً بالفريق بحسم الخلاف الذي وصفه بالبسيط الذي حدث بينه وبين إدارة النادي بشأن المدة الخاصة بتمديد عقده للاستمرار مع النادي، إذ يشترط اللاعب موسمين لتمديد عقده، في حين يصر النادي على موسم واحد فقط قابل للتمديد.

مستوى

انتقد مراقبون مستوى اللاعب الأجنبي الكبير في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من الصفقة الكبيرة والضجة التي رافقت انتقاله إلى النادي في بداية الموسم الحالي، إذ توقع الجمهور أن يكون للاعب حضور أفضل من الذي ظهر عليه.