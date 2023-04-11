تتويج سيدات الهلال بكأس البطولة الرمضانية للطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق الهلال كأس البطولة الرمضانية للكرة الطائرة للسيدات التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق فينكس A بنتيجة شوطين دون مقابل 14 /25، 21 / 25. وتوجت عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية أحلام العمري لاعبات الهلال بالكأس والميداليات الذهبية، ونالت لاعبات فينكس A الميداليات الفضية، فيما ذهب المركز الثالث والميداليات البرونزية لفريق بسترز. يذكر أن البطولة شارك فيها 13 فريقا لعبت بنظام خروج المغلوب. من جهة أخرى أكدت عضو اللجنة النسائية ورئيسة اللجنة الفنية بالبطولة مها ناصر أن البطولة شهدت مستوى فنيا أكثر من رائع، وشاهدنا الحماس من جميع اللاعبات حتى آخر مباراة التي تميزت بالإثارة والمتعة، وقد استحق الهلال كأس البطولة عطفا على المستويات التي قدمتها اللاعبات.

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