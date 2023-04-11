اخبار الرياضه

جدة تحتضن بطولة كأس العرب الشاطئية 2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر جدة تحتضن بطولة كأس العرب الشاطئية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية في نسختها الرابعة، التي تأتي ضمن مسابقاته لموسم 2023، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في محافظة جدة خلال الفترة من 11 ـ 20 مايو المقبل، في مدينة الملك عبدالله .

ويشارك في منافسات البطولة 12 منتخبا هي: منتخبات السعودية ومصر والمغرب والإمارات والكويت وعمان ولبنان وفلسطين وموريتانيا والسودان وليبيا وجزر القمر، وستجرى قرعة البطولة في الـ16 من أبريل الحالي في الرياض، ومن ثم سيتم إصدار جدول مباريات خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في جمهورية مصر العربية عام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصيفا منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في السعودية عام 2010، وحقق لقبها المنتخب السعودي، وجاء منتخب الإمارات في الوصافة، لتعود مصر وتنظم النسخة الثالثة من البطولة عام 2014، وتنال اللقب الثاني لها، فيما حل منتخب لبنان في المركز الثاني.

كانت هذه تفاصيل خبر جدة تحتضن بطولة كأس العرب الشاطئية 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا