جدة تحتضن بطولة كأس العرب الشاطئية 2023

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ويشارك في منافسات البطولة 12 منتخبا هي: منتخبات السعودية ومصر والمغرب والإمارات والكويت وعمان ولبنان وفلسطين وموريتانيا والسودان وليبيا وجزر القمر، وستجرى قرعة البطولة في الـ16 من أبريل الحالي في الرياض، ومن ثم سيتم إصدار جدول مباريات خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في جمهورية مصر العربية عام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصيفا منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في السعودية عام 2010، وحقق لقبها المنتخب السعودي، وجاء منتخب الإمارات في الوصافة، لتعود مصر وتنظم النسخة الثالثة من البطولة عام 2014، وتنال اللقب الثاني لها، فيما حل منتخب لبنان في المركز الثاني.
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