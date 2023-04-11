«الرجل متزوج وتوافق على التورط» .. حبيبة بيكيه تخونه مع «مدرب شهير ومتزوج» وهجوم ناري من «الستات»

الشارقة - اميمة ياسر - - كتب - محمد علي هاشم

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن كلارا شيا حبيبة لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، تخونه مع مواطنه المدرب بيب غوارديولا.

وسخرت شريحة واسعة من المعلقين على شبكات التواصل الاجتماعي من بيكيه، معتبرةً أن الأمر انتقام من أجل النجمة الكولومبية شاكيرا.

ورأت مجموعة أخرى من الناشطين على الـ"السوشيال ميديا" أن شاكيرا تقف خلف تسريب خبر خيانة شيا.

وانهالت التعليقات على صفحته على موقع انستجرام التي سخرت من بيكيه وحملته ذنب ما فعله في شاكيرا أم أطفاله .

الرجل متزوج وتوافق على التورط

حيث كتبت إحدى المتابعات تقول : يا له من عار ... اخذ عشيقة دون أدنى احترام لأم الأطفال !!!

وتابعت : الوقحة تعلم أن الرجل متزوج وتوافق على التورط ... عار !!! كلاهما يستحق الجحيم!

وكتب متابعة ساخرة : أنا إتفاجئت انه طلع راجل .

إغلاق صفحة بيكيه

وغادرت النجمة الكولومبية شاكيرا برشلونة إلى الأبد بعد أن قررت إغلاق صفحة علاقتها بـ بيكيه، حيث كانت حياة شاكيرا مليئة بالضطراب ليس فقط بسبب انفصالها عن جيرارد بيكيه بسبب الخيانة الزوجية لكن أيضًا بسبب الظروف الصحية المعقدة لوالدها والتى نقلته إلى المستشفى فى برشلونة.