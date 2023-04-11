شكرا لقرائتكم خبر عن طرد محمد عبد المنعم أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي، للطرد في الدقيقة 116 من مباراة فريقه ضد بيراميدز والتي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كاس مصر في نسختها القديمة.

وقام محمد عبد المنعم بضرب فخر الدين بن يوسف في إحدى الكرات وقام حكم var لا باستدعاء أمين عمر والذي قام بإشهار البطاقة الحمراء مباشرة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، على معلول- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني في خط الدفاع، مروان عطية - عمرو السولية - حمدي فتحي خط الوسط ، حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا في خط الهجوم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي و خالد عبد الفتاح وياسر ابراهيم أحمد القندوسي وشادي حسين ومحمد مجدي افشة أليو ديانج وبرونو سافيو ومحمد شريف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي في خط الدفاع، بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد توفيق في خط الوسط، - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل في خط الهجوم

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف