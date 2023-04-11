شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى عقب مباراة فاركو والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فاركو فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرزها رزق حمروني في الدقيقة 22 وعلي بهيج في الدقيقة 65 وشكري نجيب في الدقيقة 81 بينما أحرز هدفي الاتحاد مابولولو في الدقيقة 92 و 94 من عمر المباراة التي جمعتهما علي استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري.

بهذة النتيجة يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.

وجاء جدول ترتيب الدوري عقب مباراة فاركو والاتحاد السكندري كالتالي :