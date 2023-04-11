شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يتصدر هدافى الدورى عقب مباراة فاركو والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري، قائمة هدافي الدوري المصري، عقب إحرازه هدفين في مباراة فاركو والاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم في الدوري وانتهت بفوز فريق فاركو علي الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين أحرزها رزق حمروني في الدقيقة 22 وعلي بهيج في الدقيقة 65 وشكري نجيب في الدقيقة 81، بينما أحرز هدفي الاتحاد مابولولو في الدقيقة 92 و94 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري.

بهذة النتيجة يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.

ترتيب هدافى الدوري المصري

مابولولو الاتحاد السكندري 11 هدفا

أحمد الشيخ غزل المحلة 10 أهداف

أحمد سيد زيزو الزمالك 8 أهداف

رفيق كابو إنبي 8 أهداف

رمضان صبحي بيراميدز 7 أهداف

رزقي حمرون فاركو 8 أهداف

كريم بامبو البنك الأهلي 6 أهداف

محمد حمدي بيراميدز 6 أهداف

محمد شريف الأهلي 6 أهداف

أحمد ياسر ريان سيراميكا 6 أهداف