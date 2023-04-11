شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 /4 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 /4 /2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز يلجأ للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1، وفاركو يخطف فوزا علي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري، وتأخر وصول المدير الفني الجديد للزمالك إلى القاهرة بسبب "تذاكر الطيران"، واتحاد الكرة يتفق مع الأهلي وبيراميدز على إقامة ممر شرفي في نهائي الكأس، واحتجاج المقاولون على حكم إنبى وكشف المصرى حقيقة الاستقالة الجماعية.

تأخر الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، في الوصول إلى القاهرة من أجل تولي قيادة فريقه الجديد

اتحاد الكرة يتفق مع الأهلي وبيراميدز على إقامة ممر شرفي في نهائي الكأس