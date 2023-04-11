شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 /4 /2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 /4 /2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز يلجأ للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1، وفاركو يخطف فوزا علي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري، وتأخر وصول المدير الفني الجديد للزمالك إلى القاهرة بسبب "تذاكر الطيران"، واتحاد الكرة يتفق مع الأهلي وبيراميدز على إقامة ممر شرفي في نهائي الكأس، واحتجاج المقاولون على حكم إنبى وكشف المصرى حقيقة الاستقالة الجماعية.
تأخر الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، في الوصول إلى القاهرة من أجل تولي قيادة فريقه الجديد
اتحاد الكرة يتفق مع الأهلي وبيراميدز على إقامة ممر شرفي في نهائي الكأس
اتفق اتحاد الكرة مع ناديي الأهلي وبيراميدز على أن يقيم الفريق الفائز في مباراة اليوم بنهائي كأس مصر ممرًا شرفيًا للفريق الخاسر
أكدت 40 دولة مشاركتها فى كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامته خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024
وصايا الأمن لجماهير الأهلي وبيراميدز بنهائي الكأس الليلة.. تعرف عليها
نفى مجلس إدارة النادي المصري الأنباء التي تواترت في الساعات الأخيرة والتي أوردتها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بتغطية أخبار النادي المصري والتي أكدت تقدم مجلس إدارة النادي المصري باستقالة جماعية.