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أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 /4 /2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 /4 /2023، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز يلجأ للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1، وفاركو يخطف فوزا علي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري، وتأخر وصول المدير الفني الجديد للزمالك إلى القاهرة بسبب "تذاكر الطيران"، واتحاد الكرة يتفق مع الأهلي وبيراميدز على إقامة ممر شرفي في نهائي الكأس، واحتجاج المقاولون على حكم إنبى وكشف المصرى حقيقة الاستقالة الجماعية.

تأخر الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، في الوصول إلى القاهرة من أجل تولي قيادة فريقه الجديد

 

اتحاد الكرة يتفق مع الأهلي وبيراميدز على إقامة ممر شرفي في نهائي الكأس

اتفق اتحاد الكرة مع ناديي الأهلي وبيراميدز على أن يقيم الفريق الفائز في مباراة اليوم بنهائي كأس مصر ممرًا شرفيًا للفريق الخاسر

40 دولة تؤكد المشاركة فى كأس العالم للجمباز بالقاهرة خلال أبريل الحالى

أكدت 40 دولة مشاركتها فى كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامته خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024

وصايا الأمن لجماهير الأهلي وبيراميدز بنهائي الكأس الليلة.. تعرف عليها

وضع رجال الأمن مجموعة من التعليمات الأمنية، لحضور المباريات والمنافسات الرياضية، خاصة مباراة الأهلي وبيراميدز بنهائي كأس مصر، والتي يحضرها 20 ألف مشجع، وأبرز هذه التعليمات تتمثل في:

 

أصدر مجلس إدارة النادي المصري، بيانا رسمياً، يكشف من خلاله حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن تقدم المجلس باستقالة جماعية، وجاء بيان المصري كالتالي:

نفى مجلس إدارة النادي المصري الأنباء التي تواترت في الساعات الأخيرة والتي أوردتها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بتغطية أخبار النادي المصري والتي أكدت تقدم مجلس إدارة النادي المصري باستقالة جماعية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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