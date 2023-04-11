شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يتقدم للأهلى 2 / 1 فى شباك بيراميدز بنهائى كأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حمدي فتحي، لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 105 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها القديمة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، على معلول- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني في خط الدفاع، مروان عطية - عمرو السولية - حمدي فتحي خط الوسط، حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا في خط الهجوم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي و خالد عبد الفتاح وياسر ابراهيم أحمد القندوسي وشادي حسين ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وبرونو سافيو ومحمد شريف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي في خط الدفاع، بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد توفيق في خط الوسط، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل في خط الهجوم

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.























































































































































































































































































