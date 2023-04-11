شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى سموحة يواصلون التدريبات رغم الراحة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل رباعى سموحة حسام حسن وحسين فيصل وبنجامين بواتينج وأحمد جمال، التدريبات التأهيلية رغم الإجازة التى حصل عليها الفريق بعد الفوز على الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمس الأحد فى بطولة الدورى.

وفضّل الرباعى مواصلة التدريبات الاستشفائية من أجل التجهيز لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الجمعة المقبل فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى.

ومنح أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، لاعبى الفريق راحة اليوم من التدريبات بعد الفوز على فريق الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واشترط أحمد سامى على اللاعبين قضاء الإجازة داخل الإسكندرية وعدم السفر خارجها، متوعدا من يخالف تعليمات بتوقيع عقوبات مالية كبيرة من أجل استغلالها في الراحة فقط، خاصة أن الفريق تنتظره مباراتان مهمتان أمام الاتحاد والأهلي داخل الإسكندرية.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاءت رباعية سموحة عن طريق بواتينج هدفين وصديق اجولا وحسام حسن، وسجل ثلاثية الداخلية ألان تشامبادي وعبد العزيز السيد وسمير فكري.

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.