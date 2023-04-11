اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الإثنين 10/4/2023، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها فاركو يخطف فوزا على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري، وتأخر وصول المدير الفني الجديد للزمالك إلى القاهرة بسبب "تذاكر الطيران"، واتحاد الكرة يتفق مع الأهلي وبيراميدز على إقامة ممر شرفي في نهائي الكأس، واحتجاج المقاولون على حكم إنبى وكشف المصرى حقيقة الاستقالة الجماعية.

تأخر وصول المدير الفني الجديد للزمالك إلى القاهرة بسبب "تذاكر الطيران"

تأخر الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، في الوصول إلى القاهرة من أجل تولي قيادة فريقه الجديد

 

اتحاد الكرة يتفق مع الأهلي وبيراميدز على إقامة ممر شرفي في نهائي الكأس

اتفق اتحاد الكرة مع ناديي الأهلي وبيراميدز على أن يقيم الفريق الفائز في مباراة اليوم بنهائي كأس مصر ممرًا شرفيًا للفريق الخاسر.

 

40 دولة تؤكد المشاركة فى كأس العالم للجمباز بالقاهرة خلال أبريل الحالى

أكدت 40 دولة مشاركتها فى كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامته خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024

أصدر المقاولون العرب بيانا رسميا يبدي من خلاله اعتراضه على قرارات حكم مباراة إنبي، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز انبي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري.

 

أصدر مجلس إدارة النادي المصري، بيانا رسمياً، يكشف من خلاله حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن تقدم المجلس باستقالة جماعية، وجاء بيان المصري كالتالي:

نفى مجلس إدارة النادي المصري الأنباء التي تواترت في الساعات الأخيرة والتي أوردتها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بتغطية أخبار النادي المصري والتي أكدت تقدم مجلس إدارة النادي المصري باستقالة جماعية.

 

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