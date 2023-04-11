شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم دجلة ويتأهل لنهائى كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/0 فى ثانى مباريات الدور نصف النهائي للبلاي أوف من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة، للموسم الرياضي 2022/2023، على صالة الألعاب بمدينة السادس من أكتوبر "زويل"، ليتأهل للنهائي.

وينتظر الأهلى حسم الطرف الثانى بين الزمالك والصيد، حيث فاز الأبيض فى اللقاء الأول ويتأهل صاحب الفوز فى لقاءين.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل الجاري.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره سبورتنج في دور الثمانية، بينما تأهل الأهلي عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادي دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.