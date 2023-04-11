شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يخطف فوزا علي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة فاركو والاتحاد السكندري بفوز فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين احرزها رزق حمروني في الدقيقة 22 و علي بهيج في الدقيقة 65 و شكري نجيب في الدقيقة 81 بينما احرز هدفي الاتحاد مابولولو في الدقيقة 92 و 94 من عمر المباراة التي جمعتهما علي استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري.

جاء الشوط الأول متوسط من الفريقين ، وبدأت ملامح الخطورة تظهر في الدقيقة 11 عندما احرز الاتحاد السكندري هدف ولكن حكم المباراة قام بالغاءه نتيجة التسلل.

عقب الهدف كثف فريق فاركو من هجماته حتي نجح رزق حمروني من احراز هدف التقدم في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

بدأ الشوط الثاني بضغط من فريق الاتحاد السكندري املا في تحقيق التعادل واعتمد فريق فاركو علي الهجمات المرتدة ، والتي نجح من خلالها في احراز هدفين خلال الشوط الثاني عن طريق علي بهيج وشكري نجيب في الدقيقتين 65 و 81 وفي الدقيقة 92 يحرز مابولولو مهاجم الاتحاد هدف فريقه الاول في الدقيقة 92 قبل ان يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 94 لتنتهي المباراة بفوز فاركو بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

بهذة النتيجة يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.