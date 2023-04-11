شكرا لقرائتكم خبر عن 80 دقيقة.. هجوم متبادل بين الأهلي وبيراميدز والتعادل 1/1 يفرض نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 80 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حالياً باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر والتي يُديرها الحكم الدولي أمين عمر والنتيجة تُشير للتعادل بهدف لمثله.

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وتعرض قميص محمد هاني للتمزيق بعد كرة مشتركة مع رمضان صبحي وتم إستبدال القميص ويعود اللعب لوسط الملعب ثم يتعرض محمد هاني ومحمد الشناوي لإصابات بسيطة أستلزمت تدخل الجهاز الطبي قبل أن يواصل الثنائي أداء اللقاء.

الأداء مازال يشهد تراجع من الفريقين وسلبية وغادر رامي ربيعة الملعب للإصابة في الدقيقة 23 بعدما سقط على "كتفه" وحاول الجهاز الطبي للأهلي إسعاف اللاعب ليواصل اللعب لكن دون جدوى ليُغادر الملعب ويشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه.

وسدد على معلول ضربة حرة مباشرة مرت بجوار القائم بسنتيمرات، وبعدها لعب الشحات كرة من ناحية الشمال إرتقى لها كهربا وسددها برأسه جاءت أعلى العارضة، وأشهر أمين عمر بطاقة صفراء لـ بلاتي توريه للخشونة.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شهدت محاولات من الفريقين للتسجيل وفي الدقيقة 37 لمست كرة سددها عمرو السولية "يد" اسامة جلال ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ليرفض إحتساب ركلة جزاء للأهلي ويأمر بإستمرار اللعب.

وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي بعدما تلقى تمريرة رائعة من على معلول لكن كهربا سجها بعيداً عن الشباك ، ونال إبراهيم عادل بطاقة صفراء للخشونة مع ياسر إبراهيم ، وتعرض عبد الله السعيد لإصابة غادر على أثرها اللقاء بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وعلي معلول، وحمدي فتحي، ومروان عطية، وعمرو السولية، وحسين الشحات، وبيرسي تاو، ومحمود كهربا.

فيما جاء تشكيل بيراميدز ، كالتالي : أحمد الشناوي _أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي _ بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي و إبراهيم عادل.

الشوط الثانيبدأ الشوط الثاني بتغيير إضطراري في بيراميدز حيث شارك إسلام عيسى بدلاً من عبد الله السعيد الذي غادر الملعب مع نهاية الشوط الأول للإصابة ، ونال حسين الشحات بطاقة صفراء للخشونة محمد الشيبي.

وشارك محمد مجدي أفشة بدلاً من عمرو السولية بعدما اشتكى الأخير من إصابة ، وتواصل الأداء في وسط الملعب وتعرض أسامة جلال مدافع بيراميدز للإصابة وغادر على أثرها المباراة في الدقيقة 65 وشارك بدلاً من كريم حافظ.

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز الأول من ضربة رأسية في الدقيقة 72 ، بعدها ضغط الأهلي بُغية تسجيل هدف التعادل، ونال أحمد سامي ومحمد عبد المنعم بطاقة صفراء.

وسجل كهربا هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 74 ولجأ أمين عمر لتقنية الفار التى أكدت صحة الهدف ، واشتعلت المباراة وكاد بيراميدز يسجل هدفاً ثانياً لكن دفاع الأهلي أنقذ الموقف.































































































































































































































