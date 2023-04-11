شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يتعادل للأهلى أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمود كهربا، لاعب الأهلي، هدف التعادل لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها القديمة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، على معلول- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني في خط الدفاع، مروان عطية - عمرو السولية - حمدي فتحي خط الوسط ، حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا في خط الهجوم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي و خالد عبد الفتاح وياسر ابراهيم أحمد القندوسي وشادي حسين ومحمد مجدي افشة أليو ديانج وبرونو سافيو ومحمد شريف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي في خط الدفاع، بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد توفيق في خط الوسط، - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل في خط الهجوم

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف































































































































































































































