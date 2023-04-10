الامارات | أحمد بن محمد: نعتز بجهود المتطوعين ودورهم الرائد في إنجاح الاستحقاقات الرياضية التي تستضيفها الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن العمل التطوعي يعد سمة ملازمة وثقافة راسخة لدى مجتمع دولة الإمارات أرسى مبادئها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من خلال ما قدمه من أعمال جليلة للبشرية جمعاء في مختلف مجالات الحياة والتي لا نزال نسير على نهجها ونهتدي بها.

وأشار سموه، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني إلى أن نجاح وتطور العمل التطوعي في الإمارات يعد ثمار نجنيها بعد أن جعلته قيادتنا الرشيدة نهجاً وأسلوب حياة، إلى أن بات الجميع يبادر بالانضمام إلى المنصات التطوعية من مواطنين ومقيمين للمشاركة في تنظيم الفعاليات والأحداث المختلفة بما فيها الاستحقاقات الرياضية.

وعبّر سموه عن اعتزازه بما يقوم به المتطوعون من أدوار رائدة في تسهيل مهمة جميع فرق العمل واللجان المنظمة للأحداث والفعاليات الرياضية، والجمهور والمتابعين ووسائل الإعلام؛ ما جعل لتخصيص جانب للمجال الرياضي بالمنصة التطوعية «متطوعين.

إمارات» أهمية كبيرة نسعى من خلالها إلى توحيد هذه الجهود التطوعية والخبرات المتراكمة وإبرازها في إطار مؤسسي معتمد يعود بالفائدة المرجوة على الأطراف كافة.

ونوّه سموه بقيمة العمل التطوعي في المجال الرياضي كونه سيفتح آفاقاً جديدة من المعارف والخبرات، ويؤهل عناصر واعدة تمتلك مقومات وعوامل متنوعة تكتسبها مع مرور الوقت في المحافل الرياضية؛ بما يضمن زيادة الوعي في المستقبل بطبيعة التعامل مع الاستحقاقات الرياضية والمناسبات المرتبطة بها، وما تتمتع به من خصوصية عن بقية القطاعات الأخرى.

ووجه سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتفعيل دور اللجنة في العمل التطوعي الرياضي واعتماده أمام جميع المؤسسات والهيئات الراغبة في التعاون من خلال أنشطتها ومبادراتها وبرامجها ؛ وجميع الأحداث التي تقام على أرض الدولة والتنسيق مع الشركاء لتنفيذ تلك الرؤية.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق اللجنة الأولمبية الوطنية الجانب الخاص بها في العمل التطوعي بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني ضمن منصة «متطوعين. إمارات» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات للعمل التطوعي؛ بهدف إعداد كوادر متعددة التخصصات تسهم في تعزيز مسيرة الدولة وترسيخ مكانتها موقعاً متميزاً وخياراً مفضلاً للمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية في إقامة كبرى المحافل والاستحقاقات على الأصعدة كافة.