شكرا لقرائتكم خبر 11 نجما عالميا قضوا فترة من حياتهم داخل السجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه اللاعب البرازيلي داني ألفيش المتهم بالاعتداء الجنسي في برشلونة عقوبة الحبس من 8-10 سنوات، بحسب صحيفة «الموندو» الإسبانية.

ويقبع ألفيش في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من شهرين.

ويأتي هذا ليزيد من تعقيد الأمور على ألفيش، خصوصا بعد رفض طلب دفاعه بإخراجه من الحبس الاحتياطي وأخذ كل الضمانات من أجل عدم سفره أو هروبه من جلسات المحاكمة.

ولم يكن داني الفيش أول لاعب يتعرض لعقوبة السجن بل سبقه عدد كبير من نجوم الكرة العالميين سواء بتهم القيادة بدون رخصة أو الغش أو تعاطي المخدرات أو التهرب الضريبي أو الاغتصاب أو حتى القتل، ليواجهوا عقوبات من كافة الأشكال، وصل بعضها حتى إلى المؤبد.

واستعرض تقرير نشره موقع «فوت ذا بول» (foottheball)- عددا من الأمثلة على لاعبين معروفين تورطوا بقضايا متنوعة ودونت أسماؤهم في السجلات الجنائية.

مارادونا

ظل مارادونا شخصية مثيرة للجدل أطلقت عليها أوصاف مختلفة ومتناقضة، فهو اللاعب المبهر والعبقري الكروي الاستثنائي، لكنه في الوقت نفسه المدمن على المخدرات وسيئ السمعة الذي تلاحقه الفضائح.

ويعد مارادونا أحد أكثر لاعبي كرة القدم موهبة في تاريخ اللعبة، إذ يتمتع اللاعب الأرجنتيني بمزواجة نادرة بين قدرات متعددة.

فهو صاحب أسلوب لعب مميز ورؤية متقدة، فضلا عن اتسامه بالحيوية والسرعة في اللعب، الصفات التي تسحر مشجعيه.

النجم الأرجنتيني مارادونا من أشهر من لاحقتهم عقوبة تلو الأخرى، وخصوصا ما يتعلق بتعاطي المخدرات أو المنشطات.

ومن بين الجرائم الشهيرة قيامه عام 1994 بإطلاق النار من مسدس هواء على صحفيين كانوا يحيطون بمنزله، فجرح عددا منهم.

وتدخلت حينها الشرطة. وحكم على مارادونا بالسجن عامين و10 أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته في إطلاق نار على الصحفيين ببندقية هوائية.

وبعدها خروجه بشهور ثبت تعاطيه المخدرات، ومن بينها الكوكايين.

روبن سيميدو

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على المدافع البرتغالي عام 2018، وحينها كان لاعبا في صفوف فياريال.

اتهم سيميدو بارتكاب عدة جرائم، منها الشروع بالقتل والتهديد والاحتجاز غير القانوني والحيازة غير القانونية للسلاح بعد اعتدائه على شخص داخل منزله في فالنسيا.

ووضعت الشرطة الإسبانية سيميدو في معتقل «بيكاسنت»، وظل فيه حتى صدر حكم بحقه يقضي بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ، وطرده من إسبانيا، ومنعه من دخولها لمدة 8 سنوات.

فينيسيوس (برينو)

فشل اللاعب البرازيلي في الاحتيال على السلطات الألمانية بعد أن أحرق منزله بشكل متعمد سعيا منه للحصول على تعويضات مالية.

وثبت هذا الاحتيال بعد تحقيقات أجرتها الشرطة الألمانية في الحادث الذي وقع في سبتمبر 2011، حيث أضرم لاعب بايرن ميونخ وقتها النار في «الفيلا» الخاصة به في مدينة ميونخ.

وحكم على اللاعب الفائز بميدالية برونزية لدورة الألعاب الأولمبية بكين 2008 مع منتخب البرازيل، بالسجن لمدة 3 سنوات و9 أشهر بتهمة إحراق منزله عمدا.

سليمان ديوارا

السنغالي الدولي لديه رقم قياسي كبير في فرنسا حيث توج ببطولة الدوري الفرنسي في 2009 مع بوردو ثم في 2010 مع مارسيليا، كما فاز بكأس الرابطة أعوام 2004 و 2009 و 2010 و 2011.

في 9 أبريل 2015 سجن سليمان ديوارا في سجن بوميت في مارسيليا وقد قبض عليه في إطار تحقيق في قضية احتيال يزعم أنه ضحيتها وحاول أن يحقق العدالة بين يديه، يشكك محاموه المتعاقبون بشدة في الحبس الوقائي، لأنه حسب رأيهم لن يكون هناك احتمال أن يفر اللاعب إلى السنغال.

وفي 26 مايو التالي وبعد طلبين فاشلين للإفراج عنه، أطلق سراحه ووضع تحت الإشراف القضائي.

في 25 أبريل 2019، مثل أمام المحكمة الجنائية بتهمة الابتزاز مع شقيقه وأربعة من المتواطئين المزعومين، وأطلق سراحه من تهمة التواطؤ في الابتزاز المالي، لكنه حكم عليه بتهمة التواطؤ في ابتزاز للحصول على سيارة بغرامة قدرها 40 يورو، لمدة 270 يوما.

رونالدينيو

الفائز بكأس العالم عام 2002 والكرة الذهبية في عام 2005 ، هو بلا شك أشهر لاعب كرة قدم تم سجنه.

في 6 مارس 2020 تم اعتقاله وسجنه مع شقيقه في باراجواي لاستخدامهما وثائق مزورة لدخول أراضي الدولة، وفي 7 أبريل 2020 تم السماح لرونالدينيو بمغادرة السجن والانضمام إلى الإقامة الجبرية) فندق فخم في وسط أسونسيون يسمى بالماروجا(، مقابل دفع غرامة قدرها 1.47 مليون يورو. في 24 أغسطس 2020 ، بعد 5 أشهر و 20 يوما من حرمانه من الحرية، تم الإفراج عن رونالدينيو وشقيقه روبرتو، وتعين على رونالدينيو دفع غرامة قدرها 76300 يورو بسبب «الإضرار بالمجتمع.»

توني فيريليس

قضت محكمة فرنسية يوم 16 مايو 2022 بسجن اللاعب الفرنسي فيريليس لمدة 5 سنوات، اثنتين منها مع وقف التنفيذ، بتهمة استخدام السلاح بطريقة عنيفة، وفق صحيفة «لو باريزيان» (leparisien) الفرنسية.

وواجه اللاعب الدولي الأسبق إلى جانب 3 من أشقائه اتهامات بفتح النار وإصابة 3 من حراس الأمن بملهى ليلي في أكتوبر 2011.

خوان كاستانو كويروس

في 19 يونيو 2015 حكمت المحكمة الجنائية في مدينة خيخون الإسبانية بسجن كويروس لاعب سبورتينغ خيخون وتينيريفي السابق لمدة 5 أشهر لارتكابه جريمة «سوء معاملة » بحق أحد زملائه.

وجاءت هذه العقوبة بسبب إقدام اللاعب على الاعتداء على زوجته بمضرب بيسبول تحت تأثير الكحول، حيث ذهب إلى مكان عملها وضربها على رأسها أمام ابنتهما البالغة من العمر 8 سنوات.

ميسون غرينوود

اتهمت هاريت روبسون الصديقة السابقة لغرينوود لاعب مانشستر يونايتد بالاعتداء عليها أواخر يناير 2022.

يومها نشرت هاريت مقطع فيديو عبر حسابها على «انستقرام» تضمن صورا لكدمات في أنحاء عديدة من جسدها ودماء جراء الاعتداء عليها من غرينوود.

وبعدها بيومين أخلت الشرطة البريطانية سبيل غرينوود بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، لكنها أعادت اعتقاله مرة أخرى يوم 15 أكتوبر 2022 لخرقه شروط الكفالة.

ووجهت النيابة 3 تهم لغرينوود هي محاولة اغتصاب، والانخراط في سلوك قسري، واعتداء يتسبب في أذى جسدي.

بنجامين ميندي

بعد أكثر من عام من اعتقاله، برأت محكمة بريطانية بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي من ارتكاب 6 تهم بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي على 4 فتيات، اتهم بارتكابها في الفترة ما بين أكتوبر 2018 وأغسطس 2021 في منزله في بريستبري القريبة من مدينة مانشستر.

كما ستعاد محاكمة المدافع الفرنسي في تهمة اغتصاب ومحاولة اغتصاب.

ولكن منذ توجيه الاتهام له، وضع ميندي في سجن ألتكورس في مدينة ليفربول، ثم نقل إلى سجن «سترينغ ويز »، الذي يخضع لحراسة مشددة وسط مخارف على سلامته.

رينيه هيغيتا

تورط الحارس الكولومبي - صاحب لقطة الشهيرة في تاريخ كرة القدم بتصديه لإحدى الكرات بطريقة العقرب - في قضية اختطاف في بلاده.

وقعت تلك الحادثة الشهيرة بين عصابات المخدرات الكولومبية، وحينها وضع هيغيتا نفسه للوساطة بين اثنين من كبار قادة المافيا بابلو إسكوبار وكارلوس مولينا.

وقدم هيغيتا بيديه أموالا مقابل إطلاق سراح ابنة مولينا، لكنه اعتقل فيما بعد بسبب هذه الوساطة التي استفاد منها ماليا ووضع في السجن 7 أعوام.

أندرو هول

في العاشر من سبتمبر 2010 قضت المحكمة العليا في «بيردفوردشير » بالسجن المؤبد على هول اللاعب الشاب بفريق ستوك سيتي، بحسب صحيفة «ديلي ميل» (dailymail)البريطانية.

وجاء هذا الحكم بعد إدانة هول بقتل صديقته ميغان بعدما وجه لها 60 طعنة في أنحاء مختلفة من جسدها، في جريمة بشعة هزّت بريطانيا.

وأقدم اللاعب على قتل صديقته بدافع الغيرة، إذ اعتقد بأنها تخونه مع أحد أصدقائه، فاستل سكينا من مطبخ الضحية قبل أن يقتلها مستغلا عدم وجود والديها في المنزل.