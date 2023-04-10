مشادة كهربا وتقطيع قميص محمد هاني وإصابة ربيعة .. الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر - دخل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي في مشادة مع محمد الشيبي مدافع بيراميدز في الدقيقة ١٨ في المباراة المقامة بينهما علي استاد القاهرة في نهائي كأس مصر

تعرض رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي إلى سقوط قوي على أرضية مباراة فريقه مع بيراميدز.

وبعد عدة دقائق، هب اللاعب واقفًا، محاولا استعادة وعيه، نتيجة الارتطام بلاعب بيراميدز رمضان صبحي، ولكنه خرج في تغيير اضطراري، من أجل تلقي الإسعافات الأولية، ونزل ياسر إبراهيم بديلا له.

تمزيق القميص

وتعرض محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، إلى تمزيق القميص الخاص به خلال الدقيقة الثالثة من أحداث المباراة .

وخلال كرة مشتركة بين هاني ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، تعلق الأخير في قميص محمد هاني، ليتمزق ويضطر إلى تغييره.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.