شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق مع الأهلي وبيراميدز على إقامة ممر شرفي في نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق اتحاد الكرة مع ناديي الأهلي وبيراميدز على أن يقيم الفريق الفائز في مباراة اليوم بنهائي كأس مصر ممرًا شرفيًا للفريق الخاسر، ويدير الحكم أمين عمر مباراة الفريقين اليوم في نهائي كأس مصر.

وأدار أمين عمر مباراتين للأهلى هذا الموسم حقق المارد الأحمر في المباراة الأولى الفوز برباعية مقابل هدف على الداخلية، فيما تعادل في المباراة الثانية مع فيوتشر 1-1.

وأدار الحكم الدولى مباراتين لبيراميدز هذا الموسم أيضا حقق الفريق السماوي التعادل في المباراة الأولى مع إنبي، بينما فاز في المباراة الثانية على فاركو بثلاثية دون رد.

وكلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة فيتور بيريرا، الحكم الدولى أمين عمر وطاقمه بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2021 – 2022 بين الأهلى وبيراميدز، المقرر لها مساء اليوم الاثنين بإستاد القاهرة الدولى

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022

16 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 13 مباراة في الدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز في 7 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 20 هدفاً وسجل بيراميدز 11 هدف، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الاهلى بثلاثية دون رد، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.