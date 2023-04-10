شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يؤازر حكام نهائى الكأس فى فندق الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ومعه عدد من أعضاء اللجنة على رأسهم محمد فاروق وأحمد أبو العلا وتوفيق السيد وأيمن دجيش، التواجد مساء اليوم في فندق إقامة حكام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، لمؤازرتهم وتحفيزهم قبل اللقاء المقرر له التاسعة والربع مساء اليوم.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز إلى أمين عمر، ويعاونه كل من: محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ، ومحمد عادل كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو، يظهر أحمد الغندور، ويعاونه هاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بطلب من فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وإجمالا أدار أمين عمر 19 مباراة للأهلى حقق المارد الأحمر الفوز فى 11 منها وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين ، وكانت أول مباراة أدارها أمين عمر للأهلى أمام النصر وفاز المارد الاحمر 2-1 فى موسم 2014- 2015 ، وكانت أخر مباراة أدارها أمين عمر للأهلى ضد فيوتشر فى النسخة الحالية للدوري وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وأدار الحكم الدولى مباراتين لبيراميدز هذا الموسم أيضا حقق الفريق السماوي التعادل في المباراة الأولى مع إنبي، بينما فاز في المباراة الثانية على فاركو بثلاثية دون رد.