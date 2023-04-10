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القاهرة الإخبارية تصعد للمباراة النهائية لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم

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القاهرة - سامية سيد -  

 

صعد فريق القاهرة الإخبارية للمباراة النهائية من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، عقب الفوز على سينرجى بركلات الترجيح 3/2، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى هدف لكل فريق. 

 

وينتظر فريق القاهرة الإخبارية الفائز من مباراة أون تايم سبورت والحياة المقرر انطلاقها بعد قليل. 

 

وكان قد صعد كل من: أون تايم سبورت والحياة وسينرجى والقاهرة الإخبارية للدور قبل النهائي. 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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