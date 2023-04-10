شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية تصعد للمباراة النهائية لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صعد فريق القاهرة الإخبارية للمباراة النهائية من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، عقب الفوز على سينرجى بركلات الترجيح 3/2، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى هدف لكل فريق.

وينتظر فريق القاهرة الإخبارية الفائز من مباراة أون تايم سبورت والحياة المقرر انطلاقها بعد قليل.

وكان قد صعد كل من: أون تايم سبورت والحياة وسينرجى والقاهرة الإخبارية للدور قبل النهائي.