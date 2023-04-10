شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد المحاضرة الأخيرة مع لاعبى الأهلى قبل التحرك لخوض مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منذ قليل، المحاضرة الأخيرة للاعبي الفريق في فندق الإقامة قبل التحرك إلى أستاد القاهرة لخوض مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن التعليمات الأخيرة الخاصة بالمباراة المرتقبة التي ستقام في التاسعة والربع مساءً، واستعرض التشكيل الذي سيخوض به اللقاء وشرح واجبات كل لاعب في المحاضرة التي انطلقت عقب تناول اللاعبين والجهاز الفني وجبة الإفطار.

ويسعى الأهلي لإعادة كأس مصر لخزائنه، وهو الذي يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ37 لقبًا على مر التاريخ، فضلًا عن تحقيق لقبه الثاني بالموسم الجاري، بعد فوزه بكأس السوبر المحلي أمام الزمالك.

وقاد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى فريقه في 33 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وتلقى الخسارة في 4 لقاءات وسجل لاعبيه 63 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 19 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولة السوبر المحلى.