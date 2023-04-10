شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد المحاضرة الأخيرة مع لاعبى الأهلى قبل التحرك لخوض مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منذ قليل، المحاضرة الأخيرة للاعبي الفريق في فندق الإقامة قبل التحرك إلى أستاد القاهرة لخوض مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.
وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن التعليمات الأخيرة الخاصة بالمباراة المرتقبة التي ستقام في التاسعة والربع مساءً، واستعرض التشكيل الذي سيخوض به اللقاء وشرح واجبات كل لاعب في المحاضرة التي انطلقت عقب تناول اللاعبين والجهاز الفني وجبة الإفطار.
ويسعى الأهلي لإعادة كأس مصر لخزائنه، وهو الذي يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ37 لقبًا على مر التاريخ، فضلًا عن تحقيق لقبه الثاني بالموسم الجاري، بعد فوزه بكأس السوبر المحلي أمام الزمالك.
وقاد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى فريقه في 33 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وتلقى الخسارة في 4 لقاءات وسجل لاعبيه 63 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 19 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولة السوبر المحلى.
وحذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خشية من خطورة فريق بيراميدز والذي يملك لاعبين جيدين في مختلف المراكز، ولديه طموح كبيرة في التتويج باللقب، وطالب لاعبي الأهلي بالتركيز الشديد في موقعة نهائي الكأس وضرورة تنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة والالتزام باللعب الجماعي ونقل الكرة السريع وتنفيذ الجمل الفنية التي تدرب عليها اللاعبين خلال التدريبات التي سبقت المباراة.
وحرص كولر ومعاونيه على مشاهدة عدد من المباريات لفريق بيراميدز الأخيرة سواء في الدوري أو كأس مصر من أجل الوقوف على أسلوب لعبهم في بناء الهجمة واختراق خطوط المنافسين والاستحواذ على الكرة وخطة اللعب التي يعتمد عليها البرتغالي جيامي باتشيكو، وكذلك معرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفهم خاصة الرباعي عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي الذين يمثلون مصدر قوة وخطورة الفريق السماوي، وأيضا معرفة الطريقة التي يعتمد عليه الفريق السماوي في وضعية الدفاع.