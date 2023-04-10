شكرا لقرائتكم خبر عن رزق حمرونى يتقدم لفاركو بهدف فى مرمى الاتحاد السكندرى بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو والاتحاد السكندري بتقدم فاركو بهدف نظيف أحرزه رزق حمروني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري.

جاء الشوط الأول متوسط من الفريقين ، وبدأت ملامح الخطورة تظهر في الدقيقة 11 عندما أحرز الاتحاد السكندري هدف ولكن حكم المباراة قام بإلغائه نتيجة التسلل.

عقب الهدف كثف فريق فاركو من هجماته حتى نجح رزق حمروني من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

ويحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 20 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 25 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.